Беременная Анна Хилькевич раскрыла пол ребенка: опубликованы фото и видео с гендер-пат

Вчера в семье Анны Хилькевич состоялась долгожданная гендер-пати. Супруги наконец-то узнали пол третьего ребенка. Они радостно сообщили об этом общественности.

Родится третья девочка

У звезды, которая находится на 5-м месяце беременности, родится третья девочка. Фото публикует портал Супер.ру.

Хилькевич рассекретила интересное положение в начале апреля.

«Сама в это не верю. Мы ждем третьего ребенка, наша семья скоро станет многодетной. Скрывать уже не хватает... пуговиц. Хочется поделиться с вами. Стать «молодой мамочкой» в не самом юном возрасте — то еще приключение. Быть беременной и ждать ребенка в осознанном возрасте — это особый кайф!» — рассказала счастливая Анна.