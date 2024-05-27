Муж Нюши оправдался за измены: «Никто никому не принадлежит»

В начале мая певица Нюша подтвердила расставание с мужем Игорем Сивовым. Поклонники предположили, что причиной разрыва стали измены супруга. Однако сам Сивов в подкасте психолога Леонида Тальписа заявил, что не верит в понятие «измены», считая, что измены возможны только тогда, когда человек принадлежит другому.

Каждый человек принадлежит только себе

Психолог Тальпис пояснил, что каждый человек принадлежит только себе, а любовные треугольники часто возникают для сохранения отношений. Он также отметил, что наибольшие страдания испытывают любовники, компенсируя недостатки в отношениях. Сивов согласился с этим мнением.

Нюша заявила, что они с бывшим мужем смогли договориться о деталях развода и сохранили дружеские отношения. По её словам, они остаются любящими родителями своих чудесных детей и между ними всё прекрасно.