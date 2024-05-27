Савельева публично обратилась к Орбакайте — выразила свою позицию

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева обратилась к Кристине Орбакайте, в минувшие выходные отметившей 53-летие.

Савельева выразила восхищение дочерью Примадонны

В обращении Савельева выразила восхищение дочерью Примадонны, отметив ее мудрость, красоту, пожелав здоровья и сил на жизненный путь.

Публикация вызвала реакцию пользователей Сети, которые посчитали, что Саша тем самым выразила свою поддержку Орбакайте.

Свой день рождения Кристина отметила обращением к Богу, попросив защиты от зла. Не удивительно, ведь в последние два года она подвергалась критике из-за эмиграции Пугачевой. Тем не менее она утверждает, что не планирует покидать РФ навсегда, оставаясь жить в Америке вместе со своей семьей.