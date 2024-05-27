Ляйсан Утяшева снялась без обручального кольца — подогрела слухи о разводе

Издание «7Дней» сообщило, что известная экс-гимнастка Ляйсан Утяшева вызвала слухи о возможных проблемах в браке с Павлом Волей после того, как обручальное кольцо, которое недавно украшало её палец, исчезло.

В своем личном блоге Утяшева опубликовала новый снимок, на котором предстала в купальнике, объявив начало сезона купальников.

В комментариях подписчики выражали беспокойство о состоянии отношений супругов

Пользователи соцсетей активно обсуждали фото Утяшевой, заметив отсутствие на пальце у нее обручального кольца. В комментариях подписчики выражали беспокойство о состоянии отношений супругов, которые считаются сегодня одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе.

Воля с Утяшевой поженились в 2012 году. Они воспитывают 2-х детей: сына Роберта и дочь Софию.