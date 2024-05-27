«Убивала всех птиц»: поэт Маленко сделал неожиданное заявление об Алле Пугачевой

Общественный деятель Влад Маленко заявил, что Алла Пугачева «убивала всех птиц, которые пели похоже».

Примадонна обладала многими гранями

В беседе с АиФ он отметил, что уехавшая из РФ артистка была разной. Маленко подчеркнул, что Примадонна обладала многими гранями.

С одной стороны, Алла Борисовна была талантливой ученицей Клавдии Шульженко и исполнила множество хороших хитов Александра Зацепина. Она могла сама сочинять или исправлять тексты композиций.

Однако была другая, жесткая Пугачева. Поэт отметил, что как администратор она «убивала» всех тех, кто подражал ее стилю, сравнивая артистов с птицами, которых звезда ранила и уничтожала. Маленко привел в пример Ольгу Кормухину.

В девяностых Пугачева, как и Кобзон, собрала свой клан, члены которого до сих пор ей льстят. Однако, по мнению поэта, Примадонна изменилась и ее нынешние вокальные данные оставляют желать лучшего.