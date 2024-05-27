KP.RU: Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака

Слухи о проблемах в паре известной исполнительницы Алсу и ее мужа-бизнесмена Яна Абрамова ходили давно. Но сами супруги не комментировали свои отношения.

Информация об иске доступна на портале мировых судей Москвы

Однако KP.RU стало известно сегодня, что 40-летняя певица все-таки подала на развод с 46-летним Яном Абрамовым после 18 лет брака. Информация об иске уже доступна на портале мировых судей Москвы.

Напомним, у звездной пары есть трое общих детей. Старшей дочери Сафине в сентябре исполнится 18 лет, средней наследнице Микеле — 16 лет, сыну Рафаэлю будет 7 лет.