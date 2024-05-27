Бен Аффлек действительно съехал от Дженнифер Лопес: будет ли развод?

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, поженившиеся в 2022 году после 17 лет разлуки, оказались в центре слухов о разводе. Их давно не видят вместе. Более того, они сняли обручальные кольца.

Первоначально их раздельные появления на публике объясняли занятостью. Бен снимается в кино, а Дженнифер активно готовится к концертам.

Однако слухи усилились, когда артистка начала присматривать новый дом.

Звезда избегает обсуждения личной жизни

Близкий друг пары Джейсон Мьюз заверил, что у них все в порядке, они по-прежнему влюблены. Аффлек при этом часто бывает в Нью-Йорке на съемках, а Лопес ищет инвестиционные возможности. Также звезда избегает обсуждения личной жизни, сдерживая обещание, данное мужу, не афишировать детали брака.