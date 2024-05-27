Катя Жужа призналась, как назвала новорожденного сына Лео: «Это полное имя»

Блогерша Катя Жужа откровенно призналась, что она выбрала имя для сына, будучи на четвертом месяце беременности.

Ее подруга Ксения Бородина с радостью поделилась новостью о рождении малыша, который стал пополнением в звездной семье. Наследника Катя родила от гонщика Артема Маркелова.

Имя было выбрано еще до рождения ребенка

Несмотря на осложнения, связанные с кормлением грудью, Жужа решила раскрыть имя сына, названного Лео. Это имя они выбрали еще до его рождения.

Пользователи Сети начали обсуждать это необычное имя. Также подписчики восхищались тем, как быстро блогерша вернулась в отличную форму после родов, пишет Телепрограмма.