55-летняя Татьяна Буланова опровергла новости о своей беременности

Певица Татьяна Буланова опровергла журналистам информацию о своей беременности. Во время разговора с корреспондентами «МК» на юбилее своего коллеги-музыканта Андрея Алексина 55-летняя артистка заявила, что к появлению очередного ребенка она пока не готова.

СМИ напрямую расспросило Татьяну Буланову о личной жизни. В частности, издание интересовалось, беременна ли она.

«Нет, я не беременна», — заверила исполнительница.

По словам Булановой, к рождению ребенка надо быть морально готовой, а она пока к этому не готова.

Татьяна при этом допустила, что если бы она была мужчиной, у нее было бы много детей.

«Но я женщина и прекрасно понимаю, что вся основная нагрузка ляжет на меня. А я к ней не готова», - сообщила певица.

Певица также отреагировала на новости о своих отношениях с актером Олегом Алмазовым. Буланова заверила, что ни о какой близости речь не идет и связывает их исключительно дружба. Молодой муж артистки, бизнесмен Валерий Руднев, хорошо знаком с Алмазовым.