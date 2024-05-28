Выяснилось, кого члены жюри спасли в третьем выпуске «ВИА Суперстар!»

26 мая на НТВ вышел третий выпуск нового телешоу «ВИА Суперстар!», переваливший проект за экватор. В проекте участвуют восемь музыкальных коллективов. Их пик популярности пришелся на 90-е. Это группы «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли», «Балаган Лимитед», «Стрелки», «Лейся, песня!», «Белорусские легенды».

Третий конкурс был посвящен песням Ирины Аллегровой. Она присоединилась к звездному жюри по видеосвязи. В этом выпуске каждый из коллективов мог набрать до 10 баллов. По итогам 3-х выпусков лидирует ВИА «Белорусские легенды» с 26 баллами. За ними идет «Балаган лимитед» с 24 баллами, «Божья коровка», «Вирус!» (по 23 балла).

На последней строчке два выпуска подряд оказались «Лейся, песня!» с 17 баллами, но судьи единогласно решили оставить их в проекте, поэтому они продолжают дальше борьбу.