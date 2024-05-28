Исхудавшая Волочкова снялась с 18-летней дочерью Ариадной в своем загородном доме

Анастасия Волочкова поделилась радостью от встречи с дочерью Ариадной в загородном доме. В микроблоге балерина отметила, что выходные ее глубоко тронули. Ариадна, как известно, живет с отцом и мачехой в центре Москвы, объясняя это удобством — то есть близостью к учебным заведениям.

Она поддерживает теплые отношения с родителями и встречается с матерью в свободное время.

В 2023 году девушка окончила лицей при Высшей школе экономики. Она поступила на филологический факультет одного из московских вузов. Дочь Волочковой стремится добиться успеха самостоятельно. Она пишет стихи и предпочитает решать свои проблемы без чужой помощи.