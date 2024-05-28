Информинг » Знаменитости » Исхудавшая Волочкова снялась с 18-летней дочерью Ариадной в своем загородном доме

Исхудавшая Волочкова снялась с 18-летней дочерью Ариадной в своем загородном доме

Image 16+
Исхудавшая Волочкова снялась с 18-летней дочерью Ариадной в своем загородном доме
Знаменитости
Источник фото: @volochkova_art

Анастасия Волочкова поделилась радостью от встречи с дочерью Ариадной в загородном доме. В микроблоге балерина отметила, что выходные ее глубоко тронули. Ариадна, как известно, живет с отцом и мачехой в центре Москвы, объясняя это удобством — то есть близостью к учебным заведениям. 

Она поддерживает теплые отношения с родителями и встречается с матерью в свободное время.

В 2023 году девушка окончила лицей при Высшей школе экономики. Она поступила на филологический факультет одного из московских вузов. Дочь Волочковой стремится добиться успеха самостоятельно. Она пишет стихи и предпочитает решать свои проблемы без чужой помощи.

Информационное агентство «Informing»

Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в Лос-Анджелесе без штанов

Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в Лос-Анджелесе без штанов

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В окружении певицы Алсу озвучили причину ее развода с мужем

Сегодня, 20:58

Звезда «Бригады» Флоринская объяснила отказ от переезда в Америку

Сегодня, 20:58

Тарасов и Костенко впервые показали фото 3-месячнего малыша после крещения

Сегодня, 13:13

Фигуристка Алина Загитова снялась на фото в Дубае в мини-платье

Сегодня, 12:58

KP.RU: Развод Алсу и Абрамова связали с изменами мужа в течение десяти лет

Сегодня, 12:58

Вита Чиковани высказалась о поцелуе Бузовой и Давы

Сегодня, 12:58

Как сейчас выглядят и чем занимаются дети актера Андрея Панина

Сегодня, 12:43

Правда ли, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии актера

Сегодня, 12:33

Mash: После пранка продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с Макаревичем

Сегодня, 12:28

Бывший муж Нюши Игорь Сивов обратился к психологу после измен в браке

Сегодня, 11:08

Стало известно, как выглядит могила «главного цыгана» Николая Сличенко

Сегодня, 11:03

Вкусы даже необычнее, чем у Киркорова: Лазарев показал свое страстное увлечение

Сегодня, 10:48

Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в Лос-Анджелесе без штанов

Сегодня, 10:43

Опубликован список знаменитостей с молодыми мужьями: как выглядят

Сегодня, 10:33

Исхудавшая Волочкова снялась с 18-летней дочерью Ариадной в своем загородном доме

Сегодня, 10:23

55-летняя Татьяна Буланова опровергла новости о своей беременности

Сегодня, 10:13

Выяснилось, кого члены жюри спасли в третьем выпуске «ВИА Суперстар!»

Сегодня, 10:13

Группа «Би-2» отменила выступление на фестивале в Казахстане — причины неизвестны

Сегодня, 09:58

Бен Аффлек действительно съехал от Дженнифер Лопес: будет ли развод?

Вчера, 21:28

KP.RU: Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака

Вчера, 21:18

Новости партнеров
2023
ru-RU