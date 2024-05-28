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Опубликован список знаменитостей с молодыми мужьями: как выглядят

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Опубликован список знаменитостей с молодыми мужьями: как выглядят
Знаменитости
Источник фото: @Alenasviridova

Издание Леди Mail.ru рассказывает о звездных парах, где супруги ровесники или жены старше мужей.

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе более 20 лет, несмотря на слухи об изменах. Анжелика, выглядит моложе своего возраста и реже появляется на публике.

Мария Бутырская замужем за хоккеистом Владимиром Хомицким. Пара вместе более 15 лет и воспитывает троих детей.

Источник фото: lady.mail.ru

Алена Свиридова в третий раз замужем за бизнесменом Давидом Варданяном, который младше её на 14 лет. Она выглядит моложе своих лет благодаря макияжу и аксессуарам.

Источник фото: lady.mail.ru

Валерия и Иосиф Пригожин имеют разницу в возрасте всего год. Валерия прекрасно выглядит на свои 56 лет, занимаясь спортом и правильно питаясь. Нонна Гришаева и Александр Нестеров, который младше её на 12 лет, тоже счастливы в браке. 

Источник фото: lady.mail.ru

Сэм Тейлор-Вуд и Аарон Тейлор-Джонсон, несмотря на разницу в 24 года, сохраняют крепкие отношения. Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик, а также Джулия Робертс и её ровесник Денни Модер, тоже поддерживают свои браки, несмотря на слухи и трудности.

Источник фото: lady.mail.ru

Источник фото: lady.mail.ru

Информационное агентство «Informing»

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