Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в Лос-Анджелесе без штанов

Супруга рэпера Канье Уэста, Бьянка Цензори, поразила в очередной раз публику своим откровенным нарядом. В Лос-Анджелесе дизайнер появилась на улицах без штанов. Она одела прозрачные капроновые колготки и без нижнего белья.

Бьянка была замечена за рулем автомобиля Porsche, покидая отель The Chateau Marmont.

Цензори, к слову, в последнее время часто выходит в свет в очень откровенных нарядах, игнорируя использование нижнего белья.

Ранее девушка стала одеваться скромнее после инцидента, когда на нее напал неизвестный на одном мероприятии, но это продлилось недолго. Жена артиста продолжает привлекать внимание общественности и эпатировать публику своими смелыми образами.