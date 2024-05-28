Первая жена Николая Сличенко, руководителя театра «Ромэн», выражает тревогу за могилу экс-мужа. Несмотря на ее местоположение на престижном Троекуровском кладбище, место захоронения остается без ухода и памятника.

Могила остается без должного ухода

Сличенко скончался 3 года назад от дыхательной недостаточности. Его могила была организована на Троекуровском кладбище, пишет АиФ. Театр «Ромэн» предложил назвать здание его именем, однако могила остается без должного ухода. Сетара Казымова, первая жена Николая, не может заботиться о могиле из-за физических и финансовых ограничений. Другие близкие родственники «главного цыгана» РФ также не в состоянии взять эту обязанность на себя.

Могила на Троекуровском кладбище, хотя и предоставлена бесплатно, остается без ухода. Поклонники оставляют цветы, которые быстро усыхают, покрываются пылью, свидетельствуя об отсутствии регулярного ухода.