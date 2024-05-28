Mash: После пранка продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с Макаревичем

Продюсер «Адской кухни» Николай Билык завершил участие в ООО «Самый смак», которым владел с Андреем Макаревичем*. Сообщение об этом появилось в Телеграм-канале Mash.

Обещал дать «бешеный концерт» в Украине

Билык владел 49% акций компании, а Макаревич* имел контрольный пакет. ООО «Самый смак» начало работу в 1993 году на «Первом канале» с программой «Смак», где ведущим был Макаревич*, а затем Ургант. В 2018 году телешоу перебралось на Ютуб из-за финансовых проблем. Причиной ухода продюсера стали заявления Макаревича* о планах дать «бешеный концерт» в Украине.

Разыграли беглого артиста

В мае пранкеры Вован и Лексус разыграли беглого артиста от имени Владимира Зеленского, где музыкант выразил поддержку Киеву и пообещал дать концерт в Украине, несмотря на сильные бомбардировки.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ