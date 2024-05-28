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Mash: После пранка продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с Макаревичем

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Mash: После пранка продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с Макаревичем
Знаменитости
Источник фото: @makarevich_andrey_official

Продюсер «Адской кухни» Николай Билык завершил участие в ООО «Самый смак», которым владел с Андреем Макаревичем*. Сообщение об этом появилось в Телеграм-канале Mash. 

Обещал дать «бешеный концерт» в Украине

Билык владел 49% акций компании, а Макаревич* имел контрольный пакет. ООО «Самый смак» начало работу в 1993 году на «Первом канале» с программой «Смак», где ведущим был Макаревич*, а затем Ургант. В 2018 году телешоу перебралось на Ютуб из-за финансовых проблем. Причиной ухода продюсера стали заявления Макаревича* о планах дать «бешеный концерт» в Украине. 

Разыграли беглого артиста 

В мае пранкеры Вован и Лексус разыграли беглого артиста от имени Владимира Зеленского, где музыкант выразил поддержку Киеву и пообещал дать концерт в Украине, несмотря на сильные бомбардировки.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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