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Правда ли, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии актера

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Правда ли, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии актера
Знаменитости
Источник фото: @viviennejaliepitt

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, 15-летняя Вивьен, решила отказаться от фамилии своего звездного отца. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Она помогала матери продюсировать мюзикл «Аутсайдеры». Теперь девушка представляется как Вивьен Джоли, вместо Джоли-Питт. Ее поступок поддержала сестра Захара, которая отказалась от фамилии отца, принявшись за активную жизнь в колледже. 

Ранее сын пары Пакс также отверг свою фамилию, назвав Питта «засранцем мирового уровня». Ни сам артист, ни его представители пока что не прокомментировали эту ситуацию.

Информационное агентство «Informing»

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