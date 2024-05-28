Как сейчас выглядят и чем занимаются дети актера Андрея Панина

Российский актер театра и кино Андрей Панин ушел из жизни в 2013 году. Он умер в возрасте 51 года.

Во вторник, 28 мая 2024 года, ему исполнилось бы 62 года. У актера трое детей. Дочь Татьяна, которая в настоящее время живет в Америке и отказалась от фамилии звездного отца, а также два сына от второго брака с Натальей Рогожкиной.

Источник фото: lady.mail.ru

Старший сын, получив образование юриста, попробовал себя в кино. Он уже сыграл в нескольких проектах. Младший наследник заканчивает школу в этом году.

А вот что касается второй жены Панина Натальи Рогожкиной, то после смерти мужа она предпочла вести непубличный образ жизни.

Источник фото: lady.mail.ru