Фигуристка Алина Загитова снялась на фото в Дубае в мини-платье

Российская известная фигуристка Алина Загитова, которой исполнилось 22 года, поразила своих многочисленных поклонников очередными снимками. Она порадовала фанатов эффектными фотографиями, сделанными в Дубае.

На снимках девушка предстала в стильном корсетном мини-платье с баллонной юбкой. Свой образ прославленная спортсменка дополнила босоножками в тон и солнцезащитными очками.

Источник фото: @azagitova

Стоит отметить, что в ее социальной сети подписчики высоко оценили образ, отметив красоту и стиль.