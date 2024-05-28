KP.RU: Развод Алсу и Абрамова связали с изменами мужа в течение десяти лет

Алсу приняла решение подать на развод с Яном Абрамовым. Она приняла такое решение после 18 лет совместной жизни. Долгое время существовали слухи о предполагаемых изменах со стороны мужчины, но певица предпочитала молчать, стараясь сохранить семейное благополучие. Даже после рождения своего сына Рафаэля в 2016 году, семейная атмосфера на короткий срок улучшилась, но вскоре вернулась к прежнему состоянию, пишет KP.RU.

Источник фото: lady.mail.ru

После решения о разводе, поклонники выразили свою поддержку Алсу.

Добавим, что слухи связаны с романами бизнесмена с Викторией Лопыревой или Анастасией Решетовой, однако эти утверждения так и остались лишь слухами, не подтвержденными официально.