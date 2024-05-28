Тарасов и Костенко впервые показали фото 3-месячнего малыша после крещения

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые поделились фотографией новорожденного малыша спустя 3 месяца с момента его рождения. Пара при этом придерживается традиции не публиковать снимки детей до их крещения. На церемонии присутствовали только родители, их дети и крестные родители малыша, пишет Супер.ру.

Источник фото: @kostenko.94

Дмитрий и Анастасия поженились в 2018 году. Предыдущей спутницей Тарасова была Ольга Бузова. Сейчас пара переехала из дома в Соловьиной роще в квартиру, они обещают поделиться с подписчиками новыми подробностями о своем переезде уже в самом скором времени.