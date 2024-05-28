В окружении певицы Алсу озвучили причину ее развода с мужем

Певица Алсу подала иск на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Дело зарегистрировал мировой суд в Москве.

Причиной развода могла стать неверность мужчины

Слухи о разладе в отношениях звездной пары ходили давно, но артистка их всегда отрицала. Причиной развода, по сообщениям окружения исполнительницы, могла стать неверность мужчины. Говорят, что он изменял Алсу более десяти лет. Среди его предполагаемых любовниц называли Викторию Лопыреву и Анастасию Решетову, но эти слухи не подтвердились.

Поклонники поддержали решение Алсу, выражая сочувствие и пожелания удачи. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что развод может быть пиар-акцией или необходимостью для возобновления карьеры певицы.