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Выступление Орбакайте в ресторане в Монако сняли на видео

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Выступление Орбакайте в ресторане в Монако сняли на видео
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite.kris

Заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте выступила в ресторане в Монако, исполнив трек «Просто любить тебя». Видео, где она поздравляет с днем рождения Анжелику и обнимает её, появилось в Сети. 

Некоторые из россиян подвергли критике живое выступление певицы

Девушка была довольна, но реакция подписчиков оказалась весьма неоднозначной. Некоторые из россиян подвергли критике ее живое выступление, утверждая, что ей трудно петь без обработок. Одна из поклонниц написала, что артистка «не поет, а кричит здесь». Другие комментаторы добавили, что «певица петь не умеет, а только орет». Отзывы показывают, что не все положительно оценивают живые выступления Кристины Орбакайте, предпочитая студийные версии ее песен.

Информационное агентство «Informing»

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