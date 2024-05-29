78-летнего Петросяна увидели в компании Бледанс на премьере фильма про Манюню

Телеведущий и юморист Евгений Петросян посетил премьеру фильма «Манюня: Приключения в Москве», где он исполнил одну из ключевых ролей, пишет КП.

Однако на мероприятии не было жены комика. Компанию 78-летнему артисту составила Эвелина Бледанс. Звезды вместе позировали на красной дорожке. Бледанс выбрала для выхода в свет мини-шорты, футболку, джинсовую куртку, а Петросян отдал предпочтение коралловому пиджаку, брюкам, рубашке.

Актриса поддерживала коллегу за локоть, демонстрируя поддержку и теплые отношения.