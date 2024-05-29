От Агутина до Лукашенко: Шесть российских знаменитостей, служивших в погранвойсках

День пограничника отмечают 28 мая. В этот день поздравляют всех, кто защищает границы родины, включая знаменитостей, которые служили в пограничных войсках.

Борис Галкин служил около года, после чего был вызван на съемки и стал популяризировать образ солдата в кино. Владимир Шахрин, солист «Чайфа», служил на границе СССР и КНР, выступал в Дальневосточном пограничном округе. Николай Трубач служил рядом с Анапой, где его талант заметили и затем перевели в военный оркестр.

Леонид Агутин начал службу в Карелии. Позже он попал в ансамбль песни и пляски Северо-Западного пограничного округа, вдохновившись на создание хита «Граница». Михаил Гребенщиков служил на литовской и польской границах, дослужившись до звания сержанта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко служил в погранзаставе в Бресте. Он продолжил семейную традицию, которую поддержали уже его сыновья, пишет Лайф.