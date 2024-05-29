Народный артист Чернов высказался об актере Талашко: Ты больной, Володя

Юрий Чернов высказался о поведении бывшего друга, 78-летнего Владимира Талашко, известного по роли лейтенанта Скворцова в ленте «В бой идут одни старики».

Чернов критически отозвался о Талашко, обвинив его в русофобии и поддержке националистов. Талашко, по словам Чернова, предал свою героическую роль в военной картине и предложил отменить 9 мая как День Победы, заменив его днем скорби 8 мая и дарить маки вместо красных гвоздик.

Своим поведением опошлил работу Леонида Быкова

Чернов заявил, что у Талашко деменция, так как он забыл историю Великой Отечественной войны и свою жизнь. Актер подчеркнул, что ему теперь неинтересны люди, которые против России. Он выразил сожаление, что Талашко своим поведением опошлил прекрасную работу Леонида Быкова, в котором его роль была любима и помнится многими.

Чернов добавил, что Леонид Быков был бы в шоке от нынешнего поведения Талашко и выразил ужас по поводу того, что в Киеве хотят снести памятник советским летчикам, воплощенный в образе героя Быкова из легендарного кинофильма.