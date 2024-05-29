Нумеролог Кузденбаева: Абрамова после развода с Алсу ждут материальные проблемы

KP.RU сообщил о разводе Алсу с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Иск зарегистрирован в Пресненском суде 24 мая, причиной стали измены супруга.

Москва знала о похождениях Абрамова, и Алсу долго пыталась спасти семью, но ее терпение иссякло. Нумеролог Клара Кузденбаева предсказывает, что после развода Абрамова ждут материальные проблемы, а Алсу встретит другого человека.

Встретит другого мужчину

Алсу, родившаяся 27 июня, обладает экстрасенсорными способностями, гипнотическим голосом и талантами к языкам, что способствовало ее успешной карьере. Ей предстоят перемены: в 43 года она встретит другого мужчину, в 45 лет ее ждет период взлета.

Ян Абрамов родился 4 декабря — в День моральной выносливости. Он сочетает в себе черты миротворца, дипломата и авантюриста. Ян обладает предвидением, самодостаточностью, добротой и талантом, но также склонен выдавать желаемое за действительное и умеет убеждать людей. Всю удачу ему приносила Алсу, так как у нее есть восьмерка фортуны, которой у Яна нет.

Может пожалеть о разводе

С 4 июня у Яна начнется спад, связанный с материальными проблемами и разводом. В 47 лет его ждет подъем, а в 48 — слава. Со временем Ян может пожалеть о разводе, так как Алсу была для него уникальной партнершей.