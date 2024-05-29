Режиссер Лазарев раскритиковал МХАТ за пиар на постановке с певицей Бузовой

Александр Лазарев-младший, являющийся главным режиссером Театра Российской армии, народным артистом РФ, раскритиковал приглашение Ольги Бузовой на роль во МХАТ им. М. Горького.

В программе RTVI «Легенда» артист назвал это провокацией и дискредитацией профессии, подчеркнув, что профессиональные актеры учатся и ждут ролей годами. По его словам, Бузову задействовали для привлечения публики. Лазарев считает это унизительным не только для актрисы, но и для театра.

Спектакль «Чудесный грузин», рассказывающий о молодости Сталина, был впервые показан летом 2021 года. Роль Беллы Шанталь досталась Ольге, что вызвало неоднозначные отзывы.