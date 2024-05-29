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Певец Алексей Воробьев снял на фото американский флаг на стене своего особняка в США

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Певец Алексей Воробьев снял на фото американский флаг на стене своего особняка в США
Знаменитости
Источник фото: @mr.alexsparrow

Алексей Воробьев в настоящее время успешно строит свою карьеру как в России, так и за рубежом. Значительную часть жизни и творчества певец провел в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на это, певец активно развивает свою карьеру на российском телевидении. Он часто появляется на экранах телеканала НТВ и участвует в различных проектах, выступает с концертами по разным городам России.

Постоянным местом жительства Алексея остаются США, однако он приезжает в РФ по рабочим обязанностям. Более того, Воробьев открыто выражает свою симпатию и патриотизм к Америке. 

В своих социальных сетях Воробьев на днях опубликовал видео из американского особняка, где на стене висит большой американский флаг, что вызвало активное обсуждение среди его многочисленных подписчиков.

Информационное агентство «Informing»

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