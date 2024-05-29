Дочка Брэда Питта и Анджелины Джоли засветилась на своё 18-летие

Анджелина Джоли и Брэд Питт часто оказываются в центре внимания таблоидов. Это происходит из-за их сложного развода. Однако СМИ пишут, что возможно временное примирение по инициативе их старшей дочери Шайло, которой недавно исполнилось 18 лет.

Шайло, родившаяся в 2006 году, одна из шести детей бывшей пары, включая Мэддокса, Захару, Пакса, близнецов Нокса и Вивьен. Шайло — это первый общий ребенок, родившийся в Намибии, когда артистка была посланницей ООН. Рождение девочки стало значимым событием, а Шайло представили общественности на обложке журнала People в июне 2006 года.

За прошедшие годы она успела сняться в кинофильме «Загадочная история Бенджамина Баттона». Кроме того, проявила интерес к танцам, регулярно участвуя в выступлениях студии Movement Lifestyle Studio, расположенной в Калифорнии.