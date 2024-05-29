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Юрий Чернов оценил возвращение Хаматовой, о котором она высказывалась

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Юрий Чернов оценил возвращение Хаматовой, о котором она высказывалась
Знаменитости
Источник фото: @chulpanofficial

75-летний народный артист Юрий Чернов прокомментировал АиФ поведение Чулпан Хаматовой, уехавшей в Латвию с началом СВО. Чернов, давно знакомый с Хаматовой и был шокирован ее русофобскими интервью. 

Он выразил непонимание таких действий:

«Чулпан, ну зачем так? Получила все в России, тебя здесь любили. С чего вдруг полюбила Латвию».

В последнем интервью Чулпан заявила, что ей больно думать о возвращении в Россию, что шокировало Чернова. Он вспомнил их совместные работы в Театре Луны и отметил, что не может понять поведение коллеги.

«Мне очень грустно, зачем ты так, Чулпан?» – заключил артист.

Информационное агентство «Informing»

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