Юрий Чернов оценил возвращение Хаматовой, о котором она высказывалась

75-летний народный артист Юрий Чернов прокомментировал АиФ поведение Чулпан Хаматовой, уехавшей в Латвию с началом СВО. Чернов, давно знакомый с Хаматовой и был шокирован ее русофобскими интервью.

Он выразил непонимание таких действий:

«Чулпан, ну зачем так? Получила все в России, тебя здесь любили. С чего вдруг полюбила Латвию».

В последнем интервью Чулпан заявила, что ей больно думать о возвращении в Россию, что шокировало Чернова. Он вспомнил их совместные работы в Театре Луны и отметил, что не может понять поведение коллеги.

«Мне очень грустно, зачем ты так, Чулпан?» – заключил артист.