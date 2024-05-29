Певица Алсу после разрыва с мужем Яном Абрамовым появилась на людях, но не одна

Новость о разводе Алсу с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака стала неожиданностью для всех поклонников. Слухи о проблемах в семье ходили достаточно давно, но певица уверяла, что счастлива. Тем не менее, артистка не так давно подала заявление о разводе и опубликовала пост:

«Жди малого от людей, жди многого от себя».

Вскоре исполнительница появилась на публике, но не одна. Она вышла в свет с подругой Жанной Мартиросян, обе выглядели счастливыми.

Источник фото: @Alsou_A

Комментаторы поддерживают певицу, желая ей найти заботливого и любящего мужчину. Несмотря на развод, финансовое благополучие звезды также не вызывает беспокойств, поскольку она занимается творчеством для души, а не ради денег, пишет КП.