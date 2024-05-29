Внучка певицы Софии Ротару впервые снялась со своим бойфрендом из США

София Евдокименко, внучка известной исполнительницы Софии Ротару, подтвердила слухи о своем романе с американцем Максом Лернером. В своем блоге 22-летняя девушка поделилась новой фотографией, на которой изображена с возлюбленным, подписав ее:

«Моменты мая».

Источник фото: @iamsofiaeve

Макс Лернер — это наследник одной из богатейших семей в США. Состояние семьи оценивают в 1,2 миллиарда долларов. Дед парня, Альфред Лернер, был известным меценатом и предпринимателем, основавшим MBNA Corporation в 1982 году. О романе Софии и Макса стало известно общественности только в начале мая.