Жена Брюса Уиллиса сняла и показала, как актёр изменился из-за болезни

Эмма Хеминг-Уиллис, супруга Брюса Уиллиса, поделилась трогательными фото своего больного мужа, который мужественно борется с тяжелой болезнью. На фотоснимках, размещенных в соцсетях, 68-летний артист изображен сидящим на лужайке и играющим с мыльными пузырями под присмотром возлюбленной.

Источник фото: @emmahemingwillis

Фото вызвали волну беспокойства среди поклонников. Многие фанаты отметили его похудение и впалые щеки.

«Смотреть на это очень тяжело и горько», — написали пользователи.

Прошлым годом семья Уиллиса объявила о серьезных проблемах с речью и коммуникацией у актера. Впоследствии ему был поставлен диагноз лобно-височной деменции. Недуг затрудняет его общение и запоминание информации.