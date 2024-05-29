В Британии могли найти замену онкобольной Кейт Миддлтон

Слухи о передаче обязанностей Кейт Миддлтон принцессе Беатрисе Йоркской начали циркулировать в Британии. Согласно данным Газеты.ру, король Великобритании Карл III передал проекты онкобольной Кейт своей племяннице Беатрисе. Однако некоторые эксперты очень сильно сомневаются в этом.

Слухи усилились после того, как Беатриса присутствовала на мероприятии в саду Букингемского дворца. Некоторые поклонники полагают, что она была там лишь для поддержки принца Уильяма, то есть мужа Кейт.

Напомним: в начале весны стало известно о диагнозе Миддлтон – рак кишечника. Она проходит профилактическую химиотерапию, поэтому не появляется на публике. Принц Уильям и король Карл III ограничиваются также редкими комментариями о ее самочувствии и состоянии здоровья.