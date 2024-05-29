Никита Пресняков появился на «голом» дне рождении порнозвезды Евы Эльфи

Никита Пресняков и его жена Алена Краснова расширяют круг общения в Штатах. Они приняли участие в голой вечеринке по случаю дня рождения Евы Эльфи, известной своими ролями в кинофильмах для взрослых.

Данное мероприятие прошло в загородном клубе в национальном парке Джошуа-Три Калифорнии. Гости придерживались дресс-кода, соответствующего профессии именинницы. Краснова пришла в прозрачных кружевных брюках, белом топе без нижнего белья. Она активно фотографировалась с другими гостями.

Пресняков же избегал камер. Он снялся лишь для общего фотоснимка.

Источник фото: @theevaelfie

Эльфи, известная также как Юлия Романова, начала карьеру порноактрисы в 2018 году в Чехии, затем она перебралась в Америку.