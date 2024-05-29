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Никита Пресняков снизил цену за дом в Бережках

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Никита Пресняков снизил цену за дом в Бережках
Знаменитости
Источник фото: @npresnyakov

После отъезда из России Никита Пресняков поселился в Лос-Анджелесе, где сейчас выступает в небольших клубах под псевдонимом Nick Pres. Недавно стало известно, что музыкант снизил стоимость дачи в подмосковном поселке Малые Бережки, которую получил в подарок от бабушки Аллы Пугачевой. Речь идет о трехэтажном особняке площадью 1000 кв. м с бассейном, гаражом на три авто, который расположен на участке в 50 соток. 

Интересно: строительство дачи Пугачева начала в конце 80-х. У Примадонны там есть причал с личным выходом к воде и домик для прислуги. Раньше Никита проводил там время с друзьями. Напротив дома есть небольшое футбольное поле. А с другой стороны особняка есть детская площадка с тарзанкой и качелями. 

Цена безосновательно завышена

Сначала Пресняков выставил дачу на продажу за 225 млн рублей. Но покупателя на дом не нашлось, так как многие считали, что цена безосновательно завышена. Однако внуку Пугачевой не терпится избавиться от российской недвижимости. Поэтому он готов продать особняк на Истре за 132 млн рублей. 

Сейчас дом Пугачевой выглядит заброшенным: калитка заросла диким виноградом, а сам участок напоминает непроходимые джунгли. Говорят, в поселок приезжал Никита, а его бабушку тут давно не видели. Но в доме живет повариха Лена, которой зарплату выплачивает Алла Борисовна. Предположительно, речь идет о сумме около 100 тысяч рублей в месяц.

Информационное агентство «Informing»

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