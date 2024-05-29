Алсу, Нюша: кто следующий? Почему среди российских звезд наметился бум разводов

Бум разводов среди российских звезд вызвал интерес общественности, а психолог Наталья Наумова дает свои размышления на этот счет. Она считает, что материальная независимость сделала женщин более самостоятельными и менее склонными терпеть плохое отношение в браке.

Не могли проявлять свои права в браке

Современные женщины, особенно успешные, не хотят подчиняться партнеру и идут на уступки реже. Многие мужчины, считает она, ожидают от жены подчинения и выполнения своих требований, но это не соответствует современной реальности. Психолог отмечает, что раньше женщины были в зависимом положении и не могли проявлять свои права в браке, но теперь ситуация изменилась, особенно для успешных женщин, как Нюша и Алсу.

Считают развод естественным процессом

Судя по мнению Наумовой, звездные разводы происходят из-за того, что знаменитости видят примеры разводов в своем окружении и считают это нормальным и естественным процессом.

Важно, считает эксперт, работать над своими отношениями и чувствами, несмотря на социальный статус. В этом контексте становится понятным решение Нюши о расторжении брака с Игорем Сивовым после семи лет совместной жизни, хотя для поклонников это было неожиданностью.