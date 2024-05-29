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Телеведущая Светлана Бондарчук снялась в бикини во время отпуска в Турции

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Телеведущая Светлана Бондарчук снялась в бикини во время отпуска в Турции
Знаменитости
Источник фото: @a030aa

Журналистка и ведущая Светлана Бондарчук поделилась новыми фотографиями с отдыха в Турции на своей странице в социальных сетях. 

На одном из снимков звезда, которой исполнилось 55 лет, демонстрирует свою прекрасную фигуру в красном бикини. На другом фото был запечатлен ее роскошный завтрак в отеле. 

Похудеть к лету нет шансов

В подписи к размещенной публикации Светлана пошутила о трудностях с похудением из-за обилия на курорте вкусной еды. 

«Скромный турецкий завтрак. В свое оправдание лишь скажу, что я его ем не одна. Но похудеть к лету нет шансов», — написала Бондарчук.

Информационное агентство «Informing»

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