Телеведущая Светлана Бондарчук снялась в бикини во время отпуска в Турции

Журналистка и ведущая Светлана Бондарчук поделилась новыми фотографиями с отдыха в Турции на своей странице в социальных сетях.

На одном из снимков звезда, которой исполнилось 55 лет, демонстрирует свою прекрасную фигуру в красном бикини. На другом фото был запечатлен ее роскошный завтрак в отеле.

Похудеть к лету нет шансов

В подписи к размещенной публикации Светлана пошутила о трудностях с похудением из-за обилия на курорте вкусной еды.

«Скромный турецкий завтрак. В свое оправдание лишь скажу, что я его ем не одна. Но похудеть к лету нет шансов», — написала Бондарчук.