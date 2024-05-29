Принц Уильям снялся в Уэльсе с Кейт Миддлтон

Сотрудники отеля, в котором принц Уильям и Кейт Миддлтон останавливались во время поездки в Уэльс в минувшем году, опубликовали новые фото с членами королевской семьи в социалной сети.

На снимке Кейт предстала в сером миди-платье в клетку, пальто, сапогах на каблуках, дополнив образ сумкой. Принц Уильям одел голубую рубашку, брюки, пальто, коричневые туфли. Королевская пара позировала с сотрудниками отеля, при этом они мило улыбались.

Кейт проходит профилактическую химиотерапию после обнаружения рака после операции в брюшной полости

В марте, напомним, Кейт сообщила, что она проходит профилактическую химиотерапию после обнаружения рака после операции в брюшной полости. Король Великобритании выразил гордость за мужество Миддлтон.