Kp.ru: внук Пугачевой Никита Пресняков снизил цену на дом Примадонны в Бережках

Никита Пресняков недавно вернулся в Россию на один день для продажи дома, сообщает КП со ссылкой на соседку артистки из Малых Бережков. По ее словам, внук Аллы Пугачевой приехал ради денег, выставив дачу на продажу.

Примадонна отдала дачу внуку

С тех пор как Примадонна отдала дачу внуку, сама она редко появляется в поселке. В доме проживает повариха Лена, которая получает зарплату от артистки. Соседи Пугачевой недоумевают, почему певица не нанимает садовника для ухода за территорией, поскольку калитка сильно заросла. Домработница заходит на участок через парадные ворота, которые раньше использовали для въезда хозяйских авто.

Пока что никто не приезжал смотреть дом, несмотря на то, что Пресняков снизил цену на 7 млн рублей. Стоит особняк 125 млн рублей.