Комик Азамат Мусагалиев признался, почему его жена не работает

На шоу «Есть вопросики» Азамат Мусагалиев поделился личной историей о жене Виктории, которая уже 16 лет не работает, посвятив себя целиком и полностью домашним обязанностям и воспитанию детей.

Супруга выбрала роль заботливой матери

Комик отметил, что его избранница — «настоящая» женщина. Он подчеркнул, что всегда поддерживал ее в любых начинаниях. По словам Азамата, супруга выбрала роль заботливой матери, никогда не стремясь стать блогером, и это решение полностью устраивает их обоих.

Азамат и Виктория встретились в 2006 году. Хотя до этого учились в одной школе и вузе, пути их пересеклись намного позже. Они поженились в 2008 году. В том же году в звездной семье родилась первая дочь Милана. В 2013 году семья пополнилась второй дочерью Лейсан. В 2023 году у них родился сын. Впрочем, Мусагалиев мечтает о еще одном ребёнке.