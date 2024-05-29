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Актриса Поплавская заявила, что расстроилась из-за развода Алсу

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Актриса Поплавская заявила, что расстроилась из-за развода Алсу
Знаменитости
Источник фото: Яна Поплавская /ВКонтакте

Яна Поплавская призналась, что была искренне расстроена, узнав о разводе Алсу. Как пишет Voice, Поплавская отметила, что разрушить отношения всегда проще, чем построить, но если человек несчастлив в браке, то лучше прекратить эти отношения. Она считает, что жить вместе ради детей, как советуют некоторые, — это большая глупость.

Поплавская предположила, что Алсу была несчастлива в браке

Поплавская выразила сожаление о разводе Алсу. Она предположила, что артистка была несчастлива в браке. 

Актриса пожелала всем, кто прошел через развод, обрести свое счастье.

Напомним, Алсу подала на развод 24 мая. Звезда была замужем за Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году у них родилась дочь Сафина. В 2008 году родилась дочь Микелла. В 2016 году певица стала матерью сына Рафаэля.

Информационное агентство «Informing»

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