Продюсер Рудченко: в Европе рэперы из «Касты» будут работать таксистами

По данным News.ru, Павел Рудченко выразил уверенность, что музыкантов «Касты» ждет незавидное будущее, если они решат остаться в Европе. В интервью он отметил, что исполнители могут быть вынуждены работать таксистами или же разнорабочими, так как за рубежом у них нет перспектив как у артистов.

У российских артистов есть очень мало шансов добиться успеха в Европе

Продюсер также подчеркнул, что у российских артистов есть очень мало шансов добиться успеха в Европе, где своих звезд более чем достаточно. Рэп-артисты не смогут выступать в ресторанах с фоновыми программами, что ограничивает их возможности для заработков.

Также он считает, что рэперы могут вернуться в РФ, так как их позиция по специальной военной операции не обсуждалась. По его мнению, артисты стремятся вернуть позиции на родине, повышая цены на концерты для компенсации малого количества заказов.