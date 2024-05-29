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Продюсер Рудченко: в Европе рэперы из «Касты» будут работать таксистами

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Продюсер Рудченко: в Европе рэперы из «Касты» будут работать таксистами
Знаменитости
Источник фото: @rudchenko_pavel

По данным News.ru, Павел Рудченко выразил уверенность, что музыкантов «Касты» ждет незавидное будущее, если они решат остаться в Европе. В интервью он отметил, что исполнители могут быть вынуждены работать таксистами или же разнорабочими, так как за рубежом у них нет перспектив как у артистов.

У российских артистов есть очень мало шансов добиться успеха в Европе

Продюсер также подчеркнул, что у российских артистов есть очень мало шансов добиться успеха в Европе, где своих звезд более чем достаточно. Рэп-артисты не смогут выступать в ресторанах с фоновыми программами, что ограничивает их возможности для заработков.

Также он считает, что рэперы могут вернуться в РФ, так как их позиция по специальной военной операции не обсуждалась. По его мнению, артисты стремятся вернуть позиции на родине, повышая цены на концерты для компенсации малого количества заказов.

Информационное агентство «Informing»

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