Актер Чернов: уехавшие из России артисты не приживутся на чужой земле

Юрий Чернов считает, что уехавшие из РФ артисты не приживутся за границей.

Русские артисты не смогут найти свою аудиторию за рубежом

По его словам, которые приводит издание АиФ, они там чужеродны, как кактус или лианы в Москве. Артист объясняет, что с родной публикой у звезд общий менталитет и язык, что делает их востребованными исключительно на своей родной почве. Он считает, что, как кактусы не растут в Москве, а лианы не выживают в России, так и русские артисты не смогут найти свою аудиторию за рубежом.