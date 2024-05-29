В браке с четвертой супругой Антон Батырев изменился до неузнаваемости

Антон Батырев и его жена Анна Савельева впервые появились вместе на фестивале «КиноБраво» после свадьбы.

Актер встречался с избранницей 2,5 года, разница в возрасте в 15 лет не омрачила их союз. Теперь, будучи официальными мужем и женой, они посещают различные мероприятия и уклончиво отвечают на вопросы журналистов.

Супруги не раскрывают подробности своей личной жизни

На презентации собравшихся больше всего интересовали личные темы, но супруги не раскрывают подробности, чтобы не вспоминали бурное прошлое Антона. В 42 года Батырев женат в четвёртый раз, его прошлые браки часто обсуждались в СМИ. Анна поддерживает его, несмотря на сплетни.

Супруги держались вместе. Батырев при этом часто бросал на спутницу нежные взгляды.

Многие заметили, что артист сильно изменился. У него появились седые волосы, и он был без привычной бороды.