93-летний Иван Краско проводит жизнь в одиночестве в чужой квартире

Иван Краско, забытый друзьями и родственниками, проживает в настоящее время с сиделкой Дарьей, которая ежедневно заботится о нем, готовит еду, следит за порядком. Они познакомились 8 лет назад, и артист пригласил ее стать помощницей.

По словам Дарьи, вокруг Краско практически нет тех, кто интересуется его жизнью. Единственным исключением является его дочь Юля из Польши, которая звонит ежедневно. Однако друзья не поддерживают контакт с актером.

На самом деле артист никому не нужен

Дарья отмечает, что многие говорят красивые слова об Иване на праздниках, называя его великим человеком, но на самом деле он никому не нужен.

Краско также не получает социальной помощи от государства. Сейчас Дарья занимается процессом оформления инвалидности, чтобы он смог получать дополнительные пособия.