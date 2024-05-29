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Модель Джиджи Хадид снялась в Париже в сияющем платье с глубоким декольте

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Модель Джиджи Хадид снялась в Париже в сияющем платье с глубоким декольте
Знаменитости
Источник фото: Джиджи Хадид / ВКонтакте

Джиджи Хадид украсила обложку журнала Vogue. На опубликованном фото она предстала в роскошном бежевом платье с декольте, расшитом стразами. Нюдовый макияж, волнистая укладка подчеркнули естественную красоту звезды. 

Съемка проходила в Париже. Она стала анонсом показа Vogue World, который пройдет 23 июня. 

Vogue представил серию снимков актрисы в элегантных костюмах

Помимо обложки, Vogue представил серию снимков актрисы в элегантных костюмах, дерзких мини, демонстрируя ее обаяние.

Личная жизнь знаменитости также в центре внимания. В октябре появились слухи о ее романе с Брэдли Купером. Пару заметили на свидании. С тех пор они часто появляются вместе. В январе Хадид была замечена в компании матери Брэдли на «Золотом глобусе». В марте их засняли за поцелуем в Лос-Анджелесе. Недавно появились слухи о возможной скорой свадьбе. Впрочем, официального подтверждения пока что не было.

Информационное агентство «Informing»

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