Продюсер Дворцов: Группа «Сплин» может полностью пропасть с медийных радаров

«Сплин» сами разрушили свою карьеру, и вполне возможно, скоро официально объявят о прекращении своей творческой деятельности. Об этом говорит продюсер Сергей Дворцов.

Отменяли концерты без возврата денег за билеты

По его мнению, группа потеряла популярность из-за критических высказываний о спецоперации во время концерта в Воронеже. После этого коллектив начали исключать из различных мероприятий. Кроме того, музыканты отменяли концерты без возврата денег за билеты, а это разочаровало поклонников. Стоимость билетов на их концерты составляла от 4-х тысяч рублей, гонорары за частные мероприятия при этом достигали 6 или 7 миллионов.

Сейчас группа не проводит концертов. Их возвращения на сцену ожидать не стоит. Дворцов уверен, что «Сплин» может полностью исчезнуть с медийных радаров.