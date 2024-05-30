Шоумен Барецкий грозит снять телесериал «Грязь» о Пугачевой и Галкине

Стас Барецкий предложил Анастасии Ивлеевой и Никите Кологривому исполнить роли Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в новом сериале «Грязь», сообщает NEWS.ru.

Барецкий заявил, что Ивлеева согласилась на участие, с Кологривым ведутся переговоры.

«Ивлеева сыграет Пугачеву, Кологривый будет исполнять роль Галкина*. Я же сыграю себя», — сказал Стас.

Сюжет многосерийной ленты будет посвящен покупке замка Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь и жизни там, говорит Барецкий.

Приобретает особняк Примадонны

В октябре 2022 года супруги вместе с детьми уехали в Израиль. После отъезда появилась информация о возможной продаже замка в подмосковной Грязи. Шоумен утверждает, что приобретает особняк Примадонны, но доказательств этому пока нет.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ