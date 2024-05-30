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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Знаменитости
Источник фото: соцсети Анастасии Заворотнюк

Сегодня утром стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Долгие годы звезда боролась с раком головного мозга. Трагическая новость появилась в личном блоге актрисы. 53-летняя артистка ушла из жизни ночью. Подробности не сообщаются. Также неизвестно, когда состоится прощание.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и сложно подобрать слова. Ночью после тяжелой болезни ушла наша Настя. Благодарим каждого, кто желал добра, молился о здравии, верил. Настя чувствовала и ценила эту поддержку. О времени и месте прощания сообщим вечером».

О болезни звезды стало известно 5 лет назад. С тех пор Настя не появлялась на публике. О состоянии здоровья Заворотнюк время от времени рассказывала ее дочь, пишет Стархит.

Информационное агентство «Informing»

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